Maassluis laat Oekraïense zusterstad niet in de kou staan: 25.000 euro voor kachels voor allerarmsten

Eerder deze week ging het college akkoord met de reservering van 25.000 euro voor kachels in de Oekraïense stad Berehove, zusterstad van Maassluis in de provincie Transkarpatië. Berehove is een Oekraïense grensstad gelegen in het uiterste zuidwesten, slechts vijf kilometer van de grens met Hongarije. Het is sinds 2001 de zusterstad van Maassluis. In het gebied is relatief weinig oorlogsgeweld. Wel zijn er ruim 20.000 vluchtelingen die zich tijdelijk in de stad hebben gevestigd.