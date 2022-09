Maassluise Harmonie bestaat 100 jaar en viert dat groots

In totaal zullen er dus drie orkesten optreden tijdens het Muziekfestival in de tuin van Theater Koningshof dat om 13.30 uur begint. De Maassluise Harmonie bijt het spits af op haar eigen feestje en verzorgt de opening. Zij worden een uur later gevolgd door Muziekvereniging Sint Radboud. De laatste act, Muziekvereniging Excelsior De Lier start om 15:30 uur. Tijdens het wisselen van de orkesten zal de saxgroep van de Maassluise Harmonie spelen. De toegang voor het festival is gratis.

Drie keer vieren

Op 5 augustus bestond de harmonie precies een eeuw. Dat is eerder deze zomer ook al gevierd met een tentoonstelling tijdens de Week van de Cultuur in haar eigen gebouw De Notenbalk aan de P.J. Troelstraweg. Deze expositie toonde niet alleen een collectie van oude foto’s, maar ook vroegere instrumenten en kostuums uit vervlogen tijden passeerden de revue.

Bovendien kijkt de harmonie reikhalzend uit naar het jubileumconcert dat 6 november plaatsvindt. Op 6 augustus is de kaartverkoop gestart en er wordt al maanden hard gerepeteerd. Het is opvallend dat deze viering van de Maassluise muziekvereniging wordt gehouden in het Atrium van Priva in de Lier. Zij hebben voor dit concert een bijzondere solist weten te strikken: operazangeres Francis van Broekhuizen. Kaarten zijn te koop via: maassluiseharmonie.nl/.