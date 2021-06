Maassluise Selma schrijft boek, ondanks chronische hersenziekte: ‘Ik wil gewoon weer meedoen’

Marcus H. krijgt taakstraf en rijontzeg­ging voor fatale aanrijding in Maassluis

12 juni Marcus H. hoeft niet de gevangenis in voor het veroorzaken van een fatale aanrijding in mei vorig jaar in Maassluis, zoals het Openbaar Ministerie eiste. De officier vroeg om 6 maanden cel en een rijontzegging. De rechtbank Rotterdam veroordeelde de Maassluizer vrijdag tot een taakstraf van 240 uur. Ook mag hij een half jaar geen gemotoriseerd voertuig besturen.