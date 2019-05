Maassluizer (46) aangehouden voor dood Poolse Iwona in 2003

Een bewoonster vond op dinsdag 6 mei 2003 in haar woning aan de Vuurdoorn in Naaldwijk het lichaam van haar 31-jarige Poolse vriendin Iwona Galla. De vrouw was in die woning bezig geweest met knippen van hennepplanten. Uit onderzoek bleek dat zij met geweld om het leven was gebracht. Het destijds verrichte onderzoek heeft toen niet tot een verdachte geleid.