Mads (6) is geboren zonder ogen en Sparta’s grootste fan

Anoftalmie is de oogaandoening waarmee Mads is geboren. Hij mist beide ogen. ,,Een foutje van moeder natuur'', zucht Linda. ,,Eén ontbrekend oog komt vaker voor, maar twee!? Dat is uiterst zeldzaam.'' Dat Mads blind zou worden geboren, was voor iedereen een complete verrassing. ,,Op de echo's, tijdens mijn zwangerschap, zagen we wel een kindje dat met zijn knuistjes in zijn ogen wreef'', weet Linda nog. ,,Maar daar zochten we niets achter.‘’



De dag van de bevalling, thuis, staat het stel in het geheugen gegrift. Toen Mads ter wereld kwam, hielden de kraamverzorgsters de baby angstvallig lang bij zich. Ze smoesden wat en reikten Linda haar kind aan: ,,Het is allemaal in orde, maar hij doet zijn ogen nog niet open'', klonk het ongemakkelijk. ,,Dat was een bijzonder moment'', blikt Geert Jan terug. ,,We zagen meteen dat het mis was, maar we keken elkaar aan met een blik van: hier slaan we ons doorheen.‘’



Desondanks overheerst daags na de geboorte van Mads het verdriet in huize Tigchelaar. Maar als de moeder van Geert Jan vraagt waarom er nog geen slingers in de huiskamer hangen, gaat de knop bij de kersverse ouders om. ,,Binnen een week zaten we bij Visio, expertisecentrum voor visueel beperkten en was er begeleiding voor ons beschikbaar.”



Geert Jan, meester van groep 8 op een basisschool, en Linda, gezinsspecialist op een school, lijken met hun sociaal maatschappelijke professionaliteit voor Mads te zijn geschapen. ,,Dat denken wij ook'', knikt het stel zelfverzekerd.