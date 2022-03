Mammoet start voorlopig geen nieuwe projecten in Rusland; ‘veiligheid personeel staat voorop’

Internationale bedrijven hebben zich sinds het uitbreken van de oorlog teruggetrokken uit Rusland. Twee jaar geleden maakte Mammoet bekend het grootste contract uit de geschiedenis te hebben gescoord: meer dan een half miljoen ton aan hijswerkzaamheden in Moermansk in het noorden van Rusland. Bestemd voor het Arctic LNG-2 project voor vloeibaar gas, een grote LNG-fabriek in Siberië.

Mammoet heeft voor dit werk vier jaar uitgetrokken en zit dus halverwege. Wat de gevolgen zijn van de oorlog voor het werk in Moermansk, of er Nederlanders werken, of Mammoet overweegt zich terug te trekken: al dit soort vragen blijven onbeantwoord. ,,We volgen de ontwikkelingen op de voet, waarbij welzijn en veiligheid van al onze medewerkers voorop staan. Wij kunnen niet inhoudelijk ingaan op details’’, aldus een woordvoerder van Mammoet.

Koersk

Mammoet verwierf in 2001 internationale faam, door de berging van de Russische kernonderzeeër Koersk. De Koersk zonk op 12 augustus 2000 in de Barentszee. Oud-directeur Frans van Seumeren van Mammoet kreeg samen met zijn broer Jan een onderscheiding van Poetin. Mammoet heeft ook ervaring in Oekraïne. In 2016 was het bedrijf aan het werk in Tsjernobyl, waar in 1986 een kernreactor ontplofte. Mammoet heeft het omhulsel gebouwd over de kerncentrale.