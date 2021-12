Man (35) masturbeert op vol plein in Schiedam, rechter geeft hem celstraf: ‘Doe normaal’

Video Hologram zedenver­dach­te levert politie na één dag al tientallen tips op: 'Je kunt hem in de ogen kijken’

Bij de politie zijn na één dag al tientallen tips binnengekomen over de verdachte in de zedenzaak die elf jaar geleden speelde in Schiedam en Vlaardingen. De politie maakt in die zaak voor het eerst gebruik van een hologram, dat donderdag naar buiten is gebracht. Vrijdag kon het publiek de verdachte ‘levensecht’ zien in het Vlaardingse winkelcentrum De Loper.

10 december