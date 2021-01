Man die omkwam bij ontmantelen oliebollenkraam was net opnieuw vader en onverzekerd

Zorgen om bereikbaar­heid van prikloca­ties: een flinke reis voor wie geen auto heeft

4 januari Het vaccineren tegen corona begint bijna. Wie, wanneer en waar is nog niet helemaal duidelijk maar vanaf vrijdag is het eerste zorgpersoneel welkom bij de prikstraat Rotterdam The Hague Airport (RTHA). In de regio leven veel zorgen over de reistijd daarheen, voor wie geen auto heeft.