Man doodde zijn vrouw en kwam om het leven bij zelf veroorzaakte explosie

De vrouw die vorige week om het leven kwam in haar woning aan de Van der Waalsstraat in Vlaardingen, blijkt door haar man te zijn gedood. De man veroorzaakte vervolgens zelf een explosie waarbij hij ook het leven liet. Dat is de conclusie van de politie na uitvoering onderzoek.

De explosie vond vorige week vrijdag even voor 09.00 uur plaats. Door de kracht werd de voorgevel van de woning weggeblazen. Er woedde een korte brand die door de brandweer snel onder controle werd gebracht. Tussen de brokstukken in de woning werden de levenloze lichamen gevonden van een man en een vrouw. Omdat de impact van de explosie op de rest van het gebouw onbekend was, werden de overige bewoners geëvacueerd.

Toen na een bouwkundige keuring bleek dat het veilig was, kon het onderzoek van start gaan. De dagen erna heeft uitvoerig sporenonderzoek plaatsgevonden. Daarnaast is gesproken met getuigen, zijn camerabeelden bekeken en is ander onderzoek verricht.

De identiteit van de slachtoffers is eerder deze week bekendgemaakt. De man (43) werkte voor de Koninklijke Marechaussee. Zijn vrouw (38) was werkzaam in verpleeghuis DrieMaasHave in Maassluis. Zij laten twee kinderen achter in de tienerleeftijd. Voor hen is inmiddels een inzamelingsactie gestart, omdat zij al hun persoonlijke bezittingen zijn kwijtgeraakt.

Hulpinstanties staan de nabestaanden bij.