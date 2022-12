Marechausseeterrein mag niet zomaar over naar Fort 1881: ‘Eerst openbare procedure houden’

Het voormalige marechausseeterrein in Hoek van Holland gaat vooralsnog niet over naar de huidige uitbater van Fort 1881 in het dorp. De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat de gemeente het terrein pas aan iemand mag gunnen nadat er een openbare selectieprocedure is doorlopen.