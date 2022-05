Mark (69) blijft verhaal van zijn Joodse familie vertellen: ‘Misschien wordt de wereld stukje mooier’

Van wieg tot graf Voor zijn werk reisde familieman Jan Steehouwer de wereld rond, maar het liefst was hij in ‘zijn’ Maassluis

Voor zijn werk reisde Jan Steehouwer (80) de hele wereld rond. Daarom bracht hij vrije tijd het liefst in Nederland door. Op vakantie naar Texel, Lego bouwen met zijn kleinzoons of foto’s maken in Maassluis voor de Historische Vereniging, het Gemeentemuseum en de Furie. Tot aan zijn dood had de bescheiden Maassluizer een druk sociaal leven.

16 juni