Medewerkster dierenasiel zwaargewond na aanval hond: collega's krijgen slachtofferhulp

UpdateBij dierenopvangcentrum Vlaardingen heeft een hond twee medewerkers gebeten. Eén van hen is zwaargewond geraakt door bijtwonden aan haar hand en pols. De medewerkers zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De hond is ingeslapen.

De medewerkers kwamen rond het middaguur terug bij het dierenasiel na een uitlaatronde. De Stafford-achtige hond droeg al een muilkorf maar wist zich daarvan te ontdoen en viel een van de medewerkers aan. Haar collega wilde helpen en probeerde de hond van de collega af te halen, maar raakte daarbij óók gewond.

,,We zijn enorm geschrokken van wat er vanmiddag is gebeurd’’, vertelt Saskia Thijssen. Zij is woordvoerder van de Dierenbescherming, waar het opvangcentrum onder valt. Onder andere de traumahelikopter werd opgeroepen na het incident.

Slachtofferhulp ingeschakeld

,,Er is slachtofferhulp ingeschakeld voor de mensen die het hebben zien gebeuren’’, zegt Thijssen. Volgens protocol is het Dierenasiel meteen dicht gegaan. De zorg voor de dieren gaat onverminderd door, maar geadopteerde huisdieren worden op een later moment bij hun nieuwe thuis gebracht bijvoorbeeld.

Een politiewoordvoerder vertelt dat zijn collega's een tourniquet hebben aangelegd en de wond van de medewerker die als eerst werd aangevallen, hebben afgebonden. Zij raakte gewond aan haar hand en pols en bloedde zeer hevig.

De hond is geëuthanaseerd na het incident. ,,Vanwege de ontstane situatie en de achtergrond van de hond, was er geen andere keuze dan de hond te laten inslapen’’, legt Thijssen uit. ,,Als dierenvriend is dat een beslissing die je niet graag neemt, maar er was geen andere keuze. We hopen dat mensen daar begrip voor kunnen opbrengen.’’

