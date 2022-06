Meebrullen met levensliederen tijdens Maassluis Meezingspektakel op het Schanseiland

Niet meer naar de Nieuwstraat

Tijdens de laatste editie, in 2019, waren er zo’n 2000 bezoekers. ,,Die waren er toen niet allemaal tegelijk. Omdat het gratis te bezoeken is, blijft niet iedereen de hele tijd. Voor wie wil zitten, hebben we dit jaar 360 zitplaatsen”, aldus Chris Zweers, van SPEM dat het evenement organiseert. Door een wisseling in de organisatie is niet met zekerheid te zeggen de hoeveelste editie dit is. ,,Het begon een jaar of tien geleden als ‘Maassluis Vol-Koren’, dat was toen een welkomstactiviteit voor het Varend Corso bij Partycentrum Vlietzight in Maasland. Met de jaren breidde het zich steeds verder uit. Eerst naar de Markt en later naar het parkeerterrein achter de Nieuwstraat”, schetst Zweers.