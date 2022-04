Meer dan duizend hennepplanten aangetroffen in bedrijfspand

In een bedrijfspand aan de Arij Koplaan in Vlaardingen is donderdag een hennepkwekerij aangetroffen. In het pand stonden ongeveer 1115 hennepplanten. De kwekerij is in opdracht van de gemeente ontmanteld en de planten zijn vernietigd. Het bedrijfspand is met spoed gesloten.