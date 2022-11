Meer dan een kwart eeuw na de brand kunnen Schiedammers molen De Walvisch wéér helpen

Van filmclub naar professio­ne­le bioscoop: ‘We hadden geen verstand van film en deden eigenlijk maar wat’

De 16 millimeter-projector snort hoorbaar op de bar naast de biertap. In de zaal van de Teerstoof zitten ongeveer veertig mensen. Het is 1982. Vier jonge studenten runnen Filmclub Schiedam. Veertig jaar later is het een professionele bioscoop waar jaarlijks zo’n 120 verschillende films worden gedraaid.

14 november