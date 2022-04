Meer gymles op scholen Maassluis, Schiedam en Vlaardingen? ‘Kwart kinderen beweegt te weinig’

De toilet­moord en de hertog die in zijn billen geprikt werd: zo brengt Rob de geschiede­nis tot leven

Je kunt wel vertellen dat een hertog lang geleden in zijn billen werd geprikt en daar later aan overleed, maar dat verhaal komt een stuk beter binnen als het ook te zien is. En dus zijn onder andere de Vlaardingse toiletmoord en de Slag bij Vlaardingen met ruim 4000 Playmobil-poppetjes nagebootst in het museum. ,,Zo is het geen droge stof meer.”

5 april