Meer onderzoek nodig naar verhuizing bibliotheek naar Grote Kerk in Vlaardingen

Er is meer tijd nodig om te onderzoeken of het haalbaar is de bibliotheek in Vlaardingen onder te brengen in de Grote Kerk. Bedoeling was eigenlijk dat hier voor de afgelopen jaarwisseling al duidelijkheid over was. Alle betrokken partijen hopen voor 1 mei de knoop door te hakken.