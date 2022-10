Meerdere auto's uitgebrand op parkeerplaats in Schiedam

Uitzonder­lijk: Dierenambu­lan­ce treft in korte tijd drie grijze roodstaart­pa­pe­gaai­en aan

De Dierenambulance Zuid-Holland Zuid heeft in nog geen anderhalve maand tijd maar liefst drie grijze roodstaartpapegaaien buiten aangetroffen. ,,Uitzonderlijk", zegt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming. ,,Of ze gedumpt of ontsnapt zijn, weten we niet. We zijn op zoek naar de baasjes.”

27 september