Meisje in nek gestoken na ruzie tussen jongeren in Schiedam

Van Excelsior Maassluis naar uitblinker in de eredivisie: ‘Ik heb een andere route genomen’

Voor de razende raket Milan van Ewijk (22) lijkt ook SC Heerenveen niet zijn plafond. De voormalig rechtsback van Excelsior Maassluis maakt furore in de eredivisie en lijkt toe aan een volgende stap. De route-Denzel Dumfries dient als gids voor de jeugdinternational. ,,Beetje bij beetje hoop ik steeds een hoger niveau te bereiken. Ik weet dat ik het in me heb.”

8 november