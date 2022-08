Met het Hoeksveer door de drukste haven van Europa: ‘Kijk dan, daar zwemt zomaar een zeehond’

Een tochtje met de veerdienst is sinds mei te boeken. En het is altijd druk. Op het veer is plek voor 120 personen, of voor 66 personen en 38 fietsen. Rond 13.00 uur staat er al een flinke rij bij de opstapplek in de Berghaven in Hoek van Holland. Gert Bruinekreeft (66) uit Zutphen en zijn goede vriend Gert van Leeuwen (64) uit Kootwijkerbroek zijn er ook. Ze hebben er zichtbaar zin in.