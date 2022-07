Metamorfose voor jeugdafdeling Maassluise bieb: ‘Extra ruimte nodig door drukte na coronatijd’

Rolkarren vol boeken, twee barokke stoelen en een paar verdwaalde knuffels: een wirwar aan spullen die bij verbouwen hoort: ,,We komen weer allerlei oude spullen tegen, we moeten nog bekijken wat we daarvan kunnen gebruiken”, meent Ronald Wagenaar, uitleencoördinator bij de bieb. Wagenaar werkt al 26 jaar in de Maassluise bibliotheek en kan zich de verhuizing naar het pand naast de Koningshof nog goed herinneren. ,,In de tussentijd is het hier nooit meer opgeknapt, dus het werd wel tijd.”