Metro naar zon, zee en strand rijdt dit jaar nog niet: ‘Voor kerst volgt een startdatum’

Sinter­klaas­in­tocht onder hoogspan­ning lijkt verleden tijd: ‘Geen Zwarte Piet, geen protest. Zo simpel is het’

De landelijke sinterklaasintocht was jarenlang een kinderfeestje dat onder hoogspanning stond door de protesten tegen én voor Zwarte Piet. Hoe anders is het nu in Hellevoetsluis waar geen demonstratie is aangekondigd én waar de coronaregels van verleden jaar ook niet aan de orde zijn.

8 november