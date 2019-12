Michael L. moet tien jaar de cel in voor wurgen van kroegbaas Lian Boel

Wie helpt Schiedamse bieb na te bouwen van 35.000 Legostenen?

9:30 Bibliotheek Schiedam maakt zich op voor het eeuwfeest in 2020. De maand maart wordt gebruikt om het jubileum groots te vieren. Zo is er een feest voor de stad in de Grote- of Sint Janskerk, een expositie en komt er een boek. Ook wordt de Korenbeurs in het klein nagebouwd in legostenen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden.