Migranten die pas net in Nederland zijn krijgen fietsles

Wijntje drinken bij bezoek aan galerie? Moet kunnen, vindt de Schiedamse coalitie

Een wijntje op zijn tijd in een galerie in Schiedam moet kunnen. Dat vinden de vijf coalitiepartijen D66, VVD, Denk, PvdA en Progressief Schiedam. ,,Zeker als je dat schenkt tijdens een opening van een tentoonstelling. Daar kan geen discussie over mogelijk zijn.”

12 september