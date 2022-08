Milieudefensie in Schiedam maakt bezwaar tegen aanleg warmtenet: ‘Gezonde bomen worden gekapt’

Vooral de bomen op het Johann Straussplein in Groenoord lopen gevaar. Fred van der Drift van Milieudefensie heeft dat eerder dit jaar al aangegeven. Onder de bedreigde bomen zitten grote en beeldbepalende bomen, zoals platanen, abelen en een vleugelnootboom. Het warmtetracé is 2 kilometer lang met twee buizen. De Schiedamse wijk Groenoord is de eerste wijk in de gemeente die van het gas afgaat. De werkzaamheden, los van de aanleg van het warmtenet, is al in volle gang. In sommige flats is het gasfornuis inmiddels vervangen door een inductieplaat.