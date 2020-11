Minderjarigen verdacht van reeks groepsverkrachtingen 16-jarig meisje in kelderbox Maassluis

Een kelderbox onder een flat in Maassluis is het decor geweest van een reeks groepsverkrachtingen van een 16-jarig meisje. Zeven jongens, van wie zes minderjarig, hebben het slachtoffer volgens justitie stelselmatig misbruikt. Het meisje werd vernederd en gefilmd terwijl ze haar kwelgeesten moest bevredigen.

,,Ik voelde me niet sterk genoeg om het te stoppen’’, schreef de tiener in haar slachtofferverklaring die ze vandaag door haar advocaat Nelleke Stolk liet voorlezen tijdens de rechtszaak tegen de enige meerderjarige verdachte Caglar Ç.. ,,Ik sloot me af voor iedereen om mij heen. Ik verloor het vertrouwen in mensen, maar vooral in mezelf. Ik dacht erover na of het niet beter was weg te gaan van dit leven. Ik kon het niet meer aan.’’

Uiteindelijk vond het meisje vorig jaar de moed haar moeder te vertellen over de ontberingen die ze had moeten doorstaan en deed ze aangifte bij de politie. Die wordt geconfronteerd met bizarre details. De hoofdrol daarbij zou zijn gespeeld door het ex-vriendje van het slachtoffer dat haar in de zomer van 2018 meevroeg naar de kelderbox onder zijn flatwoning om te praten. Maar er werd niet gepraat.

Jongen op een rij

Volgens het scenario van de aanklager moest het meisje zich uitkleden en was er ineens een aantal jongens in de kelderbox. Die moesten door het meisje oraal worden bevredigd. Ze zou daarbij zijn bedreigd met een mes dat langs de muur werd gehaald om het scherper te maken. Maar liefst negen jongens stonden in de gang op een rij te wachten om een voor een hun gang te gaan. Twee van hen haakten af.

Ook de toen 18-jarige Caglar Ç. was van de partij. Hij beweert het slachtoffer wel naakt te hebben gezien, maar niets te hebben gedaan. Justitie denkt daar anders over. Die verdenkt hem ervan het meisje wel degelijk te hebben verkracht, misbruik door anderen te hebben gefilmd met zijn mobieltje en de beelden te hebben verspreid. Omdat het om een minderjarig slachtoffer gaat, kwalificeert justitie het als kinderporno.

‘Doe niet zo stom!’

Caglar Ç. liet niet veel los tijdens de rechtszaak. Hij ontkende en keek meermalen om naar zijn advocaat als hij niet wist welke antwoorden hij moest geven op de vragen van de rechters. De beperkt ontwikkelde Maassluizer zou mogelijk door de hoofdverdachte onder druk zijn gezet om niets te verklaren. ,,Zeg dan’’, schreeuwde Ç.’s vader achter hem. ,,Verklaar! Doe niet zo stom! Het wordt me te veel’’, klonk het daarna als een excuus aan de rechters.

Het bleef niet bij die ene groepsverkrachting. Het meisje werd volgens de aanklager meermalen gechanteerd om mee te gaan naar de kelderbox en er seks met de tieners te hebben. Haar ouders zou iets worden aangedaan als ze niet meewerkte. Of eerder gemaakte filmpjes - drie doken er op - zouden naar hen worden gestuurd. ,,Het was maanden aan de gang’’, tekende het meisje op in haar slachtofferverklaring. ,,Ik zat er doorheen en durfde niemand om hulp te vragen.’’

Contactverbod

Gezien zijn enigszins beperkte vermogen wordt Ç. berecht volgens het jeugdstrafrecht. De aanklager eiste zestig dagen jeugddententie, de tijd die hij in voorarrest zat, en een taakstraf van 100 uur. Ook wil ze dat hij wordt behandeld en hem een contactverbod wordt opgelegd. ,,Het meisje kwam in het voorjaar van 2018 in een nachtmerrie terecht. Er was geen enkele sprake van vrijwilligheid.’’

Ç.’s advocaat kon niet om de beelden heen die op de telefoon van de jongen waren aangetroffen. Wel bepleitte hij vrijspraak voor de groepsverkrachtingen. De komende dagen worden de zaken tegen de minderjarigen achter gesloten deuren behandeld.

