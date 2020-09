Moeder (39) krijgt anderhalf jaar cel voor sadistische en seksuele vernedering van tiener met komkommer

Vrouw zwaarge­wond na beknelling in auto; twee kinderen gered

11 september Bij een botsing tussen twee auto's bij het Bijdorpplein in Schiedam is vanavond een vrouw bekneld geraakt. Ze is zwaargewond overbracht naar het ziekenhuis. Twee kinderen die ook in het voertuig zaten, zijn door omstanders gered.