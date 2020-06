Moeder van doodgestoken Lisa (25) zag het misgaan: ‘Ik kon haar niet bij hem weghalen, ze was verliefd’

‘Nepkorting’ koopwoning leidt tot conflict tussen Maassluis en Thunissen Bouw

19 juni Er dreigt een juridisch conflict tussen de gemeente Maassluis en projectontwikkelaar Thunnissen over een project in nieuwbouwwijk Wilgenrijk. De ontwikkelaar weigert onvoldoende bereikbare koopwoningen te bouwen, zoals is afgesproken.