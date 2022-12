Mogelijk 4 ton voor kwetsbare wijken Oost en Nieuwland in Schiedam

Criminaliteit

Een van de belangrijkste pijlers is dat voorkomen moet worden dat jongeren in Oost en Nieuwland in de criminaliteit terecht komen. Van de ruim vier miljoen euro is een miljoen euro beschikbaar. Dit plan van aanpak heet ‘Preventie met gezag’.

Jongerencoaches

In Nieuwland komt er een pilot: professionals uit de welzijns- en zorghoek gaan in gesprek met jongeren die in de criminaliteit dreigen te belanden. ,,Op deze groep was in Schiedam voorheen weinig zicht’’, staat in het plan van aanpak. Daarom zijn er meer jongerencoaches nodig om grip te krijgen op de jongeren. Ook komt er een proef om jongeren te gaan werven om bij de politie te gaan werken. Voor wie een baan bij de politie niet haalbaar is, zou een functie als boa of bij een beveiligingsbedrijf een alternatief zijn.