‘Mystery shoppers’ ontmaskeren Vlaardingse winkels die opnieuw alcohol aan minderjarigen verkopen

Via de inzet van ‘mystery shoppers’ is de gemeente Vlaardingen op drie winkels gestuit die opnieuw alcohol aan minderjarigen verkochten. De winkels hebben een boete van 1360 euro gekregen. In totaal werden acht supermarkten en slijterijen gecontroleerd.