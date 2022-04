Na hockeyfeestje gestoken vrouw (21) niet meer in levensgevaar: politie toont camerabeelden

UPDATEDe 21-jarige vrouw die zaterdag even voor middernacht zwaargewond raakte bij een steekpartij op de Werf van Pronk in Vlaardingen, is buiten levensgevaar. Ze had kort daarvoor een feestje bij hockeyclub HC Schiedam bezocht. Het onderzoek naar de dader is in volle gang. Camerabeelden worden versneld naar buiten gebracht.

De vrouw fietste na het hockeyfeestje naar haar vriend met wie ze had afgesproken bij een café aan de Hoogstraat in Vlaardingen. Bij de kruising Kortedijk/de Werf van Pronk werd ze rijdend op haar fiets gestoken door een nog onbekende man. Hij was ook op de fiets, reed haar aanvankelijk voorbij, maar keerde vervolgens om.

Het slachtoffer werd van achteren benaderd en in haar rug gestoken. Aanvankelijk dacht zij een klap te hebben gekregen, maar even later merkte ze dat ze was gestoken. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling aan haar verwondingen.

Impact

Een team van rechercheurs doet onderzoek naar de steekpartij. Dinsdag worden camerabeelden vertoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Volgens de politie heeft het slachtoffer veel geluk gehad en lijkt het erop dat er geen vitale organen zijn beschadigd. De vrouw is zelf enorm geschrokken en ook de impact op de buurt is groot, aldus de politie.

Ook voorzitter Roland van der Poel van HC Schiedam, die het nieuws zondagochtend vernam, is erg geschrokken. Het is nog onduidelijk of de vrouw lid is van de hockeyclub, aldus Van der Poel. ,,We hebben heel veel leden. Ik weet eerlijk gezegd niet om wie het gaat en of ze ook bij ons speelt. Ik heb er verder ook niets over gehoord. Desondanks blijft het natuurlijk afgrijselijk wat er is gebeurd.’’

