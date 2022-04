Na jaren leegstand is het pand Fair Lady weer een pronkstuk voor Maassluis: ‘Ik wil hier nooit meer weg’

,,Dit prachtige pand op deze geweldige locatie, ik was meteen verliefd”, glundert Miranda Rietdijk (54). De Maassluise van origine woonde jarenlang buiten haar geliefde geboorteplaats, maar wilde maar wat graag terug. Zij kent het pand zelfs nog van toen modezaak Fair Lady er nog gevestigd was: ,,Mijn zus had er in de jaren tachtig haar eerste bijbaantje. Een heel chique winkel was het toen. Later toen het leeg stond, is het echt verloederd. Iedereen in Maassluis had het erover hoe zonde dat was.”