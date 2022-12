Naar het ontsteken van de kerstlichtjes of toch voetbal kijken? Vlaardingen past programma aan

Zie ginds komt de dennenboom: eerst nog de Sint, daarna kan de kerstver­lich­ting aan

De Sint is nog even in het land, maar liefhebbers kunnen al snel warmdraaien voor de kerstdagen. Komende week worden in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis de lichtjes in de kerstboom feestelijk ontstoken.

2 december