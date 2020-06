Naar Turkije gevluchte drugsbaron Cetin G. na jaren gearresteerd

Eeuwenoude Maassluise juwelier stopt ermee: ‘Dat zal een raar moment worden’

14:00 Menig Maassluizer draagt er de trouwring van, kocht er een nieuw horloge of liet een dierbaar sieraad omsmelten tot iets nieuws. Heel lang kan dat niet meer, want juwelier Luyendijk stopt ermee. Na een imposante 140 jaar gaan de laatste eigenaren met pensioen. ,,We hebben hier best veel meegemaakt.’’