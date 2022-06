Neergestoken slachtoffer hoort vrijspraak in langslepende burenruzie: ‘Gerechtigheid’

De 41-jarige Danny voelt zich slachtoffer en begrijpt maar niet waarom hij als verdachte in de rechtbank moest verschijnen als dader. Hij was toch neergestoken? Hij lag toch vijf dagen in het ziekenhuis? De steekpartij was het dieptepunt in een jarenlange burenruzie. Niet alleen Danny moest voorkomen, maar ook zijn moeder Sylvia (64) en haar partner. Ook zij zouden klappen hebben uitgedeeld, net als Danny.