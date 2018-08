Negatief zwemadvies Hoek van Holland vanwege grote hoeveelheid poepbacterie

De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft een negatief zwemadvies afgegeven voor de Zeekant in Hoek van Holland vanwege de poepbacterie die in het water zit. Het is de eerste keer dat de Hoek daarmee wordt geconfronteerd.

Reden voor het negatief zwemadvies, dat in ieder geval tot maandag geldt, is een ‘hoge overschrijding’ van het aantal bacteriën uit ontlasting, in de volksmond ook wel de ‘poepbacterie’ genoemd.

Het negatief zwemadvies voor de populaire badplaats is uniek. Nog niet eerder wapperde er aan de Zeekant een waarschuwingsvlag, die badgasten waarschuwt voor maag- en darmklachten. ,,Het is überhaupt nog nooit voorgekomen dat een zwemlocatie met zeewater een negatief zwemadvies krijgt’’, vertelt een woordvoerder van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). ,,Dus dit is ook voor ons zeer opvallend.’’

Metingen

Rijkswaterstaat voerde vrijdag wederom metingen uit aan de Zeekant, aanstaande maandag volgt er een nieuw zwemadvies. Of de waarschuwing dan van tafel kan, durft de OMDH - die op basis van de metingen door Rijkswaterstaat adviezen afgeeft - niet te zeggen. Hoe het komt dat de poepbacterie in te hoge mate aanwezig is in het zeewater, wijt de ODMH aan de lange periode van droogte in het land. De bacterie komt dan sneller aan de oppervlakte, óók in zee.

Het Noordzeewater bij Hoek van Holland is momenteel de enige zwemwaterlocatie aan de Nederlandse kust met een negatief zwemadvies.