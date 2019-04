NFI: Het lijkt waarschijnlijk dat kroegbaas Lian Boel door verwurging om het leven is gekomen

Michael L. zou zijn ex-schoonvader op 13 maart 2018 een duw hebben gegeven, nadat hij in de slaapkamer, waar zij samen een televisietoestel van de muur haalden, van hem twee klappen had gekregen. Dat vertelde hij tijdens de eerste zitting in januari. Boel viel schuin over het bed op de grond. L. viel bovenop hem. Hij dacht dat de eigenaar van ‘t Smitje knock-out was, maar wel weer bij zou komen. Toen Boel na een kwartier blauwig werd en koud aanvoelde, heeft de verdachte slaappillen ingenomen en is op bed gaan liggen. Pas ‘s avonds trof de politie hen aan. Boel was toen als vermist opgegeven.