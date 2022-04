Nico is 56 jaar in dienst, dus mocht hij de 56e heipaal van het nieuwe Lely-gebouw in de grond slaan

Automobi­list dumpt poesje langs de zijkant van de weg

Een poes is vrijdagochtend uit de auto gezet op de Stadhouderslaan in Schiedam. De Britse korthaar, een vrouwtje, is opgevangen door het Dierenopvangcentrum Vlaardingen. Het poesje is achtergelaten door een automobilist in een donkerblauwe Volkswagen Fox. De auto staat op camera en de beelden worden aan de politie gegeven, laat de dierenopvang weten.

15 april