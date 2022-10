Nieuwbouwplan voor voormalig Sportfondsenbad mondt uit in een gang naar de rechter

Deze ruïne krijgt eindelijk een nieuwe bestemming: sloop van oud zwembad stap dichterbij

De sloop van het oude Sportfondsenbad in Schiedam is dichterbij gekomen. Op de plek komt - waarschijnlijk - een appartementencomplex. De vergunning is aangevraagd voor de sloop en de bouw, de gemeente beslist over zes weken. Eindelijk komt er duidelijkheid over deze ruïne tussen de huizen.

