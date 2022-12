Nieuwe erfpachtregels: in actie komen voor 1 januari kan lonen in Vlaardingen

Huizenbezitters uit Vlaardingen die een erfpachtovereenkomst met de gemeente hebben, doen er goed aan hun situatie voor 1 januari nog even onder de loep te nemen. In het nieuwe jaar verandert het erfpachtbeleid, waardoor er in bepaalde situaties voor de jaarwisseling nog financieel voordeel te behalen is.

De gemeente Vlaardingen laat weten dat het met name gaat om mensen met een aflopende erfpachtovereenkomst of huizenbezitters die een nieuwe eeuwigdurende erfpachtconstructie willen afsluiten. Na 1 januari liggen de kosten hiervoor hoger, en is het aan te raden de actie nog voor de jaarwisseling door te zetten. Volgens Vlaardingen lopen er alleen al in Holy-Noord binnen relatief korte termijn 250 tijdelijke erfpachtcontracten af.

Volgens de gemeente blijven de hoofdlijnen van het erfpachtbeleid in stand. Wel gaat de canon, de jaarlijkse vergoeding voor erfpacht, met 1,5 procent omhoog. Dit is een nieuwe opslag voor risico en administratiekosten. De canon zelf wordt nog steeds berekend op basis van de rekenrente van de gemeentebegroting. Ook zal de koopsom om erfpacht in eigendom om te zetten vanaf 1 januari hoger uitvallen vanwege een nieuwe rekenmethode.

Afhandeling volgens de oude regels

Op www.vlaardingen.nl/erfpacht staan de wijzigingen nader uitgewerkt. De gemeente laat weten dat alle verzoeken voor heruitgifte van erfpacht of omzetten in eigendom die uiterlijk op 31 december zijn ingediend bij de gemeente, volgens de oude regels afgehandeld worden. Dat geldt ook als de taxatie en de verdere afwikkeling in de loop van 2023 plaatsvinden.

Volgens de gemeente Vlaardingen was het huidige beleid aan herziening toe door allerlei ontwikkelingen op zowel de vastgoedmarkt in het algemeen als in de stad zelf.

