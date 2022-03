Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd in Schiedam onder toeziend oog van vrienden en familie

De tribune was afgeladen met familie van de raadsleden, met bloemen in de hand. Zo druk is het de laatste jaren zelden geweest in de raadszaal.

Burgemeester Cor Lamers dreunde dinsdagavond een paar feitjes op, voordat hij de nieuwe raadsleden beëdigde. Zo is Tom Janssen (VVD) met zijn 23 jaar en acht maanden het jongste raadslid. ,,Dat was hij vier maanden geleden ook, dus ik weet niet of er sprake is van verjonging’’, aldus Lamers. Het oudste raadslid was Cock de Jong (AOV) en is nog steeds Cock de Jong, nu met zijn 73 jaar en negen maanden. Schiedam-West is met zeven raadsleden het best vertegenwoordigd in de nieuwe gemeenteraad.