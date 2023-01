Nieuwe kijkwand om ijsvogels bij de Poldervaart te spotten: ‘Tijdens broedseizoen heb je de meeste kans’

The Who is terug en hier kun je foto’s zien van de punkers die je nooit eerder zag

The Who, de legendarische supergroep uit de jaren 60 en 70, is terug van weggeweest en kondigt een Europese tournee aan. Wie daar niet op kan wachten kan alvast terecht aan de Lange Nieuwstraat in Schiedam bij de Tone & Image Gallery, waar vanaf 25 februari een foto-expo te zien is van één van de vooraanstaandste groepen uit de Mod-cultuur.

21 januari