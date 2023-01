Nieuwe stadsdichter schrijft raamgedicht over belangrijke rol van de Bibliotheek Maassluis

,,Marleen is nieuw als stadsdichter in Maassluis. Zij heeft ons benaderd met de vraag wat de mogelijkheden zouden zijn op het gebied van samenwerking’’, vertelt Cora König, manager Basisvaardigheden, Persoonlijke ontwikkeling en Collecties. Toen het idee voor een raamgedicht ter sprake kwam, was zij direct enthousiast: ,,We hebben natuurlijk al meer gedichten op het pand staan. daar kon er zeker één van Marleen bij.’’

Het gedicht is gedrukt op een transparante sticker. Vrijdag wordt de tekst op het raam naast de ingang geplakt. König verklapt dat het thema van het gedicht de rol van de bibliotheek in de samenleving is. ,,En dan bedoel ik de nieuwe rol. Dus niet alleen een plek waar je boeken leent, maar juist die warme huiskamer van de stad.’’

Feestelijke onthulling

König voorziet dat vaker een gedicht van de stadsdichter in of op de bibliotheek prijkt. ,,Er wordt elke twee jaar een nieuwe stadsdichter gekozen. Ik kan me voorstellen dat we van de volgende ook een gedicht ophangen. Of die het gedicht van Marleen vervangt of een andere plek krijgt, moeten we tegen die tijd maar zien.’’

De onthulling van het raamgedicht vindt vrijdagmiddag om 15.30 uur plaats in de bibliotheek en is voor iedereen toegankelijk.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.