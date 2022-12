Nieuwe Voedselbank Vlaardingen bijna klaar: geen pakketten meer maar met karretje door de 'winkel’

Nu moeten de cliënten hun voedselpakket nog ophalen, maar vanaf begin januari is er in het nieuwe pand in de Van Baerlestraat sprake van een winkelformule. Na een flinke verbouwing is het gebouw na de jaarwisseling gereed om in gebruik te nemen. Samen met een vrijwilliger gaan de afnemers straks langs de schappen en vullen ze een karretje met producten die de gezinnen zelf graag willen hebben. De drie huidige uitgiftepunten in de Westwijk, Holy en bij de Lucaskerk verdwijnen.