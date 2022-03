Nieuwkomer Leefbaar Maessluys knalt met vier zetels de raad in

Toen Schiedamse jenever over de hele wereld werd gedronken: ‘Zo wist de douane wat in de kistjes zat’

In het Jenevermuseum aan de Lange Haven is sinds donderdag de expositie Brandmerk! Brandijzers uit 100 jaar jeneverindustrie te zien. De expo toont vele bijzondere brandijzers en brandmerken, vooral uit de periode 1820 tot en met 1920. In die tijd werd de Schiedamse jenever over de hele wereld verkocht en gedronken.

