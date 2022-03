Nine (27) van GroenLinks kreeg meer voorkeurstemmen dan lijsttrekker (maar staat zetel af)

Nine van Vuuren (27), nummer twee op de lijst van GroenLinks Maassluis, kreeg beduidend meer voorkeursstemmen dan lijsttrekker Raoul kleijwegt. Toch geeft ze het stokje aan hem over: ,,Ik had het graag gedaan, maar zo kort dag kreeg ik het niet meer geregeld.”

Dolenthousiast was ze toen ze afgelopen donderdag hoorde hoeveel voorkeurstemmen ze in de wacht had gesleept: ,,Dat is eigenlijk het mooiste compliment dat je kunt krijgen.” Maar liefst 281 Maassluisers gaven hun stem aan haar, vijfenzestig stemmen meer dan voorman Kleijwegt er volgens de laatste telling kreeg. ,,Het klinkt misschien een beetje naïef maar ik had geen idee dat dat betekende dat ik in de raad kon komen.”

Van Vuuren is sinds anderhalf jaar actief bij GroenLinks, het was de eerste keer dat zij zich verkiesbaar stelde. ,,Het was voor mij vrij snel duidelijk dat ik het wel wilde doen, je krijgt niet voor niets meer stemmen. Ik kreeg daarnaast zowel van binnen als buiten de partij heel veel steun. Raoul stond ook volledig achter me, dat was heel fijn.”

Quote Ik heb alle vertrouwen in Raoul en we gaan het als team doen Nine van Vuuren

Dubbel gevoel

Toch besluit ze het stokje over te dragen aan Kleijwegt: ,,Voor het partijbelang was het nodig om vóór afgelopen maandag de knoop door te hakken. Omdat ik het pas donderdag hoorde, werd het veel te kort dag om te kunnen regelen dat ik daar ruimte voor zou hebben naast mijn andere verplichtingen.” Ze kijkt desondanks uit naar de komende periode: ,,Ik heb alle vertrouwen in Raoul en we gaan het als team doen. Ergens is het een dubbel gevoel omdat ik het graag had gedaan, maar als steunraadslid ga ik alle plannen die ik al had toch uitvoeren.”

Ook Kleiwegt is blij met deze uitkomst: ,,Het partijbelang staat voorop en ik denk dat Nine het zeker zou kunnen. Maar ik ben ook blij dat ik onze partij de komende periode mag vertegenwoordigen.”

Onder leiding van verkenner Marco Oosterwijk (SGP) beginnen vandaag (dinsdag) de eerste gesprekken voor het vormen van een nieuwe coalitie. Oosterwijk was de afgelopen periode wethouder in Ridderkerk.

