NL-Alert voor rookoverlast bij grote brand afvalverwerker in Vlaardingen

Scooters zijn populair bij dieven: aantal diefstal­len rijst de pan uit

16 juli Weg was ‘ie. Foetsie. De scooter van de 25-jarige Nathalie uit Vlaardingen werd zo'n beetje onder haar neus vandaan gestolen. De sportieve tweewieler had die zondagavond in maart nog geen halfuurtje op het Liesveldviaduct in haar woonplaats gestaan. Toen ze terugkwam was de Piaggo Liberty nergens te bekennen.