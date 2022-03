Nog een keertje terugblikken op Slag bij Vlaardingen tijdens historische dag

Meer dan dertig organisaties uit Vlaardingen hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Mogelijk sluiten meer verenigingen zich daar nog bij aan. Werden vorige lustra van de Historisch Vereniging Vlaardingen in het Geuzencollege in de Westwijk gehouden, deze keer is de Grote Kerk op de Markt aan de beurt. De vereniging bestaat dit jaar 55 jaar.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Er komen lezingen en voorstellingen over de Vlaardingse boerderijen en een speurtocht langs monumenten in de stad, maar ook in de Grote Kerk zelf. Mogelijk kan ook de toren van de kerk in kleine groepjes worden beklommen.

750 jaar

Ook komt er een terugblik op de Slag bij Vlaardingen. Die was in 1018, maar vier jaar geleden werd die nagespeeld in de Vlaardingse Broekpolder. Het spektakel trok veel publiek.



Ook wordt er vooruit gekeken, naar de viering van 750 jaar Vlaardingen. Volgend jaar bestaat de haringstad 750 jaar.

