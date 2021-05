Nog geen datum voor inhoudelijke behandeling kroegbaas Lian Boel bij Hof in Den Haag

Jan Alder­liesten wil met gedichten­bun­del herinne­ring aan verongeluk­te dochter Els levend houden

11 mei Hij schreef al de requiemroman over zijn 27-jarige dochter Els, die op 16 juli 2011 bij een auto-ongeluk in Namibië om het leven kwam. Nu is er ook een gedichtenbundel waarmee Maassluizer Jan Alderliesten de herinnering aan Els in leven wil houden. ,,Maar ik had liever gezien dat ze nu achter de kinderwagen liep.”