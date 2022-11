Nog nooit een instrument bespeeld? Geen probleem in dit orkest: ‘Kan je niet gewoon in de lucht gaan oefenen, zei mijn vrouw’

Sinter­klaas zet voet aan wal in Vlaardin­gen

Ook in deze regio zetten Sinterklaas en zijn pieten afgelopen zaterdag voet aan wal, op de foto is de aankomst in Vlaardingen te zien. Daar arriveerde de goedheiligman 's ochtends vroeg met de stoomboot in de Oude Haven.

